Sequestrati gioielli e pietre preziose al valico di Maslianico

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di vigilanza dinamica, perlustrazione e repressione del fenomeno del contrabbando e degli illeciti valutari, i militari in forza alla Guardia di sottoposto a controllo un cittadino svizzero di origini italiane, diretto in Italia, nei pressi del valico turistico di Maslianico (CO).

Alla domanda di rito, volta ad accertare se avesse merce al seguito, il soggetto rispondeva negativamente. Tuttavia, non avendo ritenuto attendibile quanto dichiarato, i militari hanno approfondito il controllo, trovando, all’interno del veicolo, numerosi gioielli e monili di notevole pregio, tra cui bracciali, orecchini, anelli e pietre preziose, dal valore complessivo di € 45.079.00, ragion per cui si è proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca, della merce.

A seguito dei successivi accertamenti effettuati dai Funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio di Como, l’ammontare complessivo dei diritti di confine evasi, a titolo di dazio ed IVA, è stato quantificato in 11.237,41 euro.