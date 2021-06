Si legge perché… le donne che leggono sono pericolose

“Questo è il ruolo delle donne nella letteratura, quando non sono poetesse, ma solo lettrici: dissotterrano dei tesori e li preservano per noi a meno che nel frattempo non incontrino l’amore” spiega Stefan Bollmann nel libro “Le donne che leggono sono pericolose” dopo aver citato a sua volta un brano di “Fahrenheit 451”, romanzo di fantascienza del 1953, scritto da Ray Bradbury da cui è stato tratto l’omonimo, bellissimo film di Truffaut.

“L’amore, lo ammetto a malincuore è senz’altro più forte della letteratura. Ma l’amore in letteratura è molto più bello che nella vita vera, o perlomeno, ci lascia qualche illusione”.