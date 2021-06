Sole, caldo e temporali serali: la settimana inizia così

Sarà una settimana all’insegna del bel tempo quella in arrivo, ma anche con gli ormai tradizionali temporali serali. È questa la previsione per i prossimi giorni per questa settimana a cavallo tra giugno e luglio.

“L’alta pressione presente sul Mediterraneo e l’Italia favorisce tempo prevalentemente stabile e soleggiato -si legge nel bollettino del Centro Geofisico Prealpino- ma con instabilità pomeridiana sui rilievi occidentali che sarà accentuata nei prossimi giorni dall’approssimarsi di una bassa pressione dalla Francia“.

Per lunedì quindi si prevede una giornata “soleggiata e più calda, afosa specialmente sulla bassa padana” mentre poi ci saranno”nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi che potranno portare locali rovesci o temporali principalmente su Ossola, Canton Ticino, Varesotto e Lario”. Martedì poi “sempre in gran parte soleggiato e caldo con temperature senza variazioni rilevanti. Più nuvole su Alpi e Prealpi, soprattutto in prossimità di Verbano e Lario, con possibilità di locali fenomeni temporaleschi nel pomeriggio e sera”.

Un copione simile è quello che si delinea anche per mercoledì e giovedì