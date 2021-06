A Somma Lombardo arriva la prima festa del Castello

Musica e teatro sono gli ingredienti del primo festival del Castello di Somma Lombardo, la rassegna di eventi estivi 2021, che inizia oggi, venerdì 18 giugno, e finirà domenica 20.

I tre giorni sono rganizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con fondazione Visconti di San Vito, pro loco Somma, nuova compagnia Anni Verdi, Dischi Volanti, Pro Loco Coarezza, biblioteca comunale e il programma “Nati per leggere”. Scenografia e fondale d’eccezione a quasi tutti gli appuntamenti previsti sarà per la prima volta in tanti anni il cortile d’onore del Castello Visconti.

Il programma

Stasera, alle 21, nel cortile d’onore del castello lo spettacolo Fame mia – quasi una biografia, di e con Annagaia Marchioro. Sabato 19 giugno, nel parco di corso Europa, dalle 9.45 alle 11.4o, le letture al parco per bambini.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link indicato. Per informazioni è possibile telefonare al n. 0331 989095 oppure scrivere a: urp@comune.sommalombardo.va.it

L’estate sommese

«Per l’estate 2021 abbiamo organizzato una rassegna di eventi che abbracciano differenti discipline della musica e dello spettacolo. Siamo riusciti nell’intento grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio – spiega l’assessora alla Cultura Raffaella Norcini –. Il cartellone è molto ricco e a breve verrà svelato interamente alla città. Iniziamo con il presentare i primi tre appuntamenti ai quali invitiamo con gioia la cittadinanza. È stato un inverno particolarmente difficile e il caldo abbraccio della cultura è sempre un’ottima risposta per ritrovare serenità e fiducia».