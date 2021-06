A Somma Lombardo tutto è pronto per il Campionato italiano Master

(Foto di Carlo Vaj) – Tutto è pronto a Somma Lombardo per accogliere i 347 iscritti alla prova unica di Campionato Italiano Master – Trofeo Secondo Mona in programma sabato 12 e domenica 13 giugno.

La provincia di Varese torna ad ospitare un evento di caratura nazionale valido per l’assegnazione delle maglie di Campione Italiano grazie al Velo Club Sommese che è stato gratificato dal Consiglio nazionale della Federazione ciclistica italiana in occasione del 70esimo di fondazione.

Quattro le gare in programma, due nella giornata di sabato e due nella mattinata di domenica, con 14 maglie tricolori da assegnare: «Abbiamo lavorato alacremente negli ultimi giorni per curare anche i minimi dettagli e per accogliere al meglio i concorrenti che ci gratificheranno con la loro presenza – dice il presidente del Velo Club Sommese Silvio Pezzotta – Sono certo che vivremo un fine settimana all’insegna del grande ciclismo”.

Questo il programma della due giorni tricolore:

Sabato 12 giugno dalle ore 10 ritrovo presso Area Mercato di Somma Lombardo in via Giusti 40

Partenze:

Categorie M5/M6 ore 13.00 km 82

Categorie M3/M4 ore 16.00 km 82

Domenica 13 giugno ritrovo ore 7 presso Area Mercato Somma Lombardo

Partenze:

Categorie M7/M8/EWS/W1/W2/W3 ore 8.00 km 62

Categorie Elite sport/M1/M2 Domenica ore 10.30 km 100

Percorso: Somma Lombardo – Vergiate tratto in linea. Inizio circuito: Vergiate, Corgeno, Varano Borghi, Casale Litta via del Mulino (inizio salita), Villadosia, Cimbro e Vergiate (fine circuito da ripetere più volte). Finale in linea passando da Vergiate e Somma Lombardo con arrivo in via Giusti.

Qui l’elenco degli iscritti