E-state 2021 con la Pro Loco Varese

Tutto pronto per il camp estivo più ambito della città, presso il Minigolf di Varese, all’interno del Parco di Villa Mirabello, dal 14 giugno al 31 luglio, organizzato da Pro Loco Varese in collaborazione con Associazione 23&20, Associazione Alpini e M.Art.E (Music Art Education, Scuola dello Spettacolo di Varese).

Il campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì e i partecipanti saranno divisi in gruppi per età:

6-10 anni

11-13 anni

14-18 anni

Il Camp è organizzato nel rispetto delle indicazioni regionali sulla tutela della sicurezza. Il numero di posti è limitato.

Disponibilità per:

N.15 Bambini 6-10 anni

N.20 Adolescenti 11-14 anni

N.20 Ragazzi 15-18 anni

L’iscrizione può essere agevolata con BONUS BABY SITTER accedendo direttamente al sito dell’INPS.

(Per i SOCI Pro Loco Varese la pratica viene evasa direttamente dalla segreteria – DIVENTA SOCIO ANCHE TU, ci sono tante agevolazioni in città).

E-STATE 2021

un’estate immersi nella natura tra compiti, mini golf, kids yoga, corso di inglese e laboratori.

Per bambini da 6 a 10 anni

Dal 14 giugno al 31 luglio.

Dal lunedì al venerdì, con ingresso tra le 8:45 e le 9:15 e uscita tra le 16:30 e le 17:00

Quota di iscrizione

Prezzo settimanale di 220 euro + 20 euro di assicurazione

1400 euro + 50 euro di assicurazione per sette settimane

Sconto del 10% per il secondo figlio sul costo settimanale e per sette settimane

La quota di iscrizione comprende:

• Iscrizione annuale a Pro Loco Varese per il genitore

• Kit mini Camp: mascherina, gel igienizzante personale, cappellino, maglietta, zainetto;

• Acqua in bottiglietta a disposizione nell’arco della giornata;

• Pranzo con Lunch Box consegnato sporzionato e caldo da “La cucina di Altamura”

• Merenda del mattino e del pomeriggio

• Attività formative di Mini Golf, Yoga, Inglese, Passeggiate, Equitazione, Laboratori creativi con kit personale, giornate a tema organizzate da 23&20

E-STATE 2021, DIVENTA UNA STAR

Cinema, teatro, combattimento scenico e musical ma anche sport al’aria aperta immersi nella natura

Età 11-14 anni e 15-18 anni

Dal 14 giugno al 31 luglio.

Dal lunedì al venerdì, con ingresso tra le 8:45 e le 9:15 e uscita tra le 16:30 e le 17:00, fascia scuolem medie.

Ingresso tra le 14:15 e le 14:30 e uscita tra le 17:00 e le 17:30 per fascia scuole superiori

Quota di iscrizione

Prezzo settimanale di 200 euro + 20 euro di assicurazione

100 euro + 20 euro di assicurazione per HalfDay Camp (14:15/17:30)

1250 euro + 50 euro assicurazione per sette settimane

Sconto del 10% per il secondo figlio sul costo settimanale e per sette settimane

La quota di iscrizione comprende:

• Iscrizione annuale a Pro Loco Varese per il ragazzo

• Kit mini Camp: mascherina, gel igienizzante personale, cappellino, maglietta, zainetto;

• Acqua in bottiglietta a disposizione nell’arco della giornata;

• Pranzo con Lunch Box consegnato sporzionato e caldo per i ragazzi medie

• Merenda del mattino e del pomeriggio

• Attività di Mini Golf, Yoga, inglese, passeggiate, laboratori creativi con kit personale, giornate a tema