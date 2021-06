Sting in concerto a Parma, ecco la nuova data e location

Live Nation Italia comunica che la data di Sting My Songs, attualmente prevista il 20 luglio 2021 al Parco della Cittadella di Parma sarà riprogrammata il 19 luglio 2022 nella nuova location del Parco Ducale di Parma, come parte della rassegna “Parma Cittadella Musica”.

La nuova location manterrà la stessa disposizione di parterre seduto e tribune prevista al Parco della Cittadella. I biglietti precedentemente acquistati, sia per la data del 2020 che del 2021 resteranno validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare le nostre FAQ alla pagina: https://www.livenation.it/show-updates

I biglietti per il concerto sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.