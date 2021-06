Sul passo del Lucomagno la giornata delle Polizie cantonali

Si terrà sabato 5 giugno 2021 dalle 09.00 alle 15.00 la giornata intercantonale dove le Polizie cantonali di Uri, Grigioni e Ticino si incontrano sul Passo del Lucomagno (nel piazzale dell’Ospizio Santa Maria) per una giornata di prevenzione e di controlli congiunta, volta ad aumentare la sicurezza stradale e in particolare a prevenire gli incidenti che vedono come protagonisti i motociclisti.