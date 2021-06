Tariffe rifiuti e una donazione nel Consiglio comunale di Vedano Olona

E’ in programma domani, martedì 29 giugno, il Consiglio comunale di Vedano Olona.

All’ordine del giorni della seduta, che si svolgerà in videoconferenza con inizio alle 21, un aggiornamento del sindaco sulla situazione sanitaria in paese e l’accettazione di una donazione di alcuni terreni in via Vittorio Veneto a favore del Comune.

Gli altri tre punti all’ordine del giorno riguardano tutti il servizio di gestione rifiuti. Si discuterà del regolamento per la disciplina della Tari, del piano finanziario del servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e infine delle tariffe del tributo comunale per il 2021.