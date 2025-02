Alan Pet Shop: il nuovo paradiso per gli amanti degli animali in Varesina

Dopo oltre trent’anni di esperienza nel settore del pet food, ALAN PET ha inaugurato una nuova sede sulla SS Varesina n. 2 a Vedano Olona. Un punto vendita moderno, di grandi dimensioni progettato per offrire il massimo della visibilità e dell’accessibilità ai clienti, diventando un riferimento imprescindibile per chi ama gli animali.

La nuova location si sviluppa su un’ampia superficie di oltre 700mq con 9 corsie ben fornite, in cui è possibile trovare le migliori marche di alimenti per animali domestici e una vasta gamma di accessori per cani, gatti e altre specie. Ogni dettaglio è stato studiato per garantire ai clienti un’esperienza di acquisto pratica e piacevole.

ALAN PET offre un’area esclusiva dedicata alle diete veterinarie, pensata per rispondere alle esigenze specifiche di animali con patologie o necessità alimentari particolari e a questa si affiancano numerosi altri prodotti mirati al benessere e alla salute degli amici a quattro zampe.

Oltre agli articoli per cani e gatti, ALAN PET SHOP dedica un reparto speciale ai rettili, all’ornitologia e ai roditori, includendo anche piccoli animali come ricci, uccellini autoctoni, scoiattoli e pipistrelli. Un’attenzione particolare viene riservata alla selezione di prodotti specifici, con la possibilità di ordinare articoli su richiesta in tempi rapidi, garantendo un servizio su misura per ogni cliente.

Il cuore pulsante di ALAN PET SHOP è il suo team di esperti, sempre disponibili per offrire consigli personalizzati e aiutarvi a trovare il prodotto più adatto alle esigenze dei vostri animali domestici. Il negozio si impegna a collaborare con i migliori fornitori per offrire solo il meglio in termini di alimentazione e accessori.

Grazie alla sua posizione strategica, ALAN PET SHOP è facilmente accessibile da tutta la zona e dispone di un ampio parcheggio gratuito.

ALAN PET SHOP vuole essere un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti degli animali e per questo motivo, durante l’anno programma una serie di giornate a tema con sconti speciali, gadget omaggio, consulenze veterinarie e momenti di socializzazione.

Particolare attenzione viene riservata anche agli eventi in collaborazione con associazioni benefiche locali per la raccolta di cibo a favore degli animali bisognosi, Inoltre, vengono organizzati incontri con educatori cinofili per aiutare i proprietari a migliorare il rapporto con i propri animali domestici.

ALAN PET SHOP crede nell’importanza della sostenibilità e seleziona con cura prodotti rispettosi dell’ambiente. Il negozio tra gli altri propone alimenti naturali da filiere controllate, accessori eco-friendly realizzati con bamboo, fibre riciclate e plastiche biodegradabili, oltre a soluzioni ecologiche per la pulizia degli ambienti domestici.

Con l’apertura della nuova sede di Vedano Olona, ALAN PET SHOP rafforza la sua missione: offrire il meglio per il benessere degli animali, garantendo un servizio attento, personalizzato e sostenibile. Se sei un pet lover, questo è il posto giusto per te!