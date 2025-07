Un’estate senza pensieri: proteggi chi ami dal caldo e dai parassiti con Alan Pet Shop

L’estate porta sole e spensieratezza, ma per i nostri amici a quattro zampe, caldo e parassiti possono essere sfide serie. Non potendo comunicarci il loro disagio o sudare come noi, è nostro compito proteggerli.

Ascolta il loro cuore: riconoscere e soccorrere un colpo di calore

È fondamentale saper cogliere i segnali d’allarme. Un colpo di calore è un’emergenza medica, e agire prontamente fa la differenza.

Come riconoscere un colpo di calore

Respiro molto affannoso, lingua rossa.

Gengive rosso intenso o bluastre.

Salivazione eccessiva, schiumosa.

Letargia, debolezza, barcollamenti.

Vomito o diarrea.

Incoordinazione, convulsioni.

Corpo molto caldo al tatto.

Cosa fare per il primo soccorso (nell’attesa del veterinario)

Spostalo subito in un luogo fresco e ombreggiato (con aria condizionata o ventilatore). Rinfrescalo gradualmente: NON usare acqua ghiacciata. Bagna corpo (collo, ascelle, inguine) con acqua fresca o panni umidi. Offri acqua fresca a piccole dosi se cosciente; non forzare. Monitora la temperatura (se possibile, con termometro rettale) ogni 5-10 minuti, smettendo di raffreddare a 39.5°C. Corri immediatamente dal veterinario: Anche se sembra migliorare, il colpo di calore può avere gravi conseguenze interne. Contatta la clinica più vicina.

Ricordati sempre di evitare di uscire nelle ore più calde, la prevenzione è il miglior modo di proteggerlo.

Per il sollievo dal calore, scopri i tappetini refrigeranti con gel attivabile e i giochi rinfrescanti da congelare, ideali per divertimento e freschezza. L’idratazione è chiave: le fontanelle automatiche incentivano a bere acqua fresca. Per una pausa golosa e salutare, offri gelati e yogurt specifici per animali, spesso con prebiotici per l’intestino. Inoltre, per supportare immunità e vitalità generale, considera i nostri integratori vitaminici e i fermenti lattici, che aiutano l’equilibrio interno e rinforzano le difese.

Per passeggiate al sole o al mare, proteggi la pelle esposta del tuo cane con una crema solare specifica per animali, sicura e atossica. Durante i viaggi in auto, garantisci acqua e buona ventilazione, utilizzando pratiche ciotole da viaggio pieghevoli. E per proteggere i cuscinetti su asfalto o sabbia rovente, pensa a scarpette o creme protettive.

Non sottovalutare i parassiti

Pulci, zecche e zanzare sono minacce concrete per la loro salute. Da Alan Pet Shop, sappiamo che il tuo animale è parte della famiglia. Per questo, abbiamo selezionato prodotti pensati per il loro benessere estivo, a casa e in vacanza.

L’estate è la stagione dei parassiti che non sono solo un fastidio ma possono trasmettere malattie gravi. La prevenzione è essenziale! Da Alan Pet Shop trovi una vasta gamma di antiparassitari delle migliori marche efficaci e sicuri: collari, spot-on, compresse masticabili, spray e repellenti naturali. Il nostro staff ti aiuterà a scegliere il prodotto più adatto, perché proteggerli dai parassiti è un atto d’amore.

L’amore per i nostri animali si manifesta nella cura e prevenzione. Questa estate, pensa al loro benessere. Vieni da Alan Pet Shop: il nostro staff ti aspetta per consigliarti i prodotti migliori, affinché il tuo amico peloso goda di una stagione serena e in salute. Siamo aperti anche tutto agosto per non lasciarti mai solo nella cura di chi ami! Un cuore che batte forte di gioia è la più bella ricompensa!