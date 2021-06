Teatro per pupazzi e oggetti, sul palco di Cassano Valcuvia la compagnia Teatro Elettrodomestico

Per la stagione Nove Latitudini, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, a Cassano Valcuvia arriva “L’altro giorno”, uno spettacolo di teatro di figura che vede l’impiego di pupazzi e oggetti animati a vista da attori in carne e ossa, per un pubblico adulto.

L’originale spettacolo, che andrà in scena sabato 26 e domenica 27 giugno, prodotto dalla compagnia fiorentina Teatro Elettrodomestico, è la traduzione teatrale della serie di video d’animazione “El otro dia” di Pablo Noriega, artista argentino che da alcuni anni disegna le avventure di un tizio a cui capitano cose veramente incredibili, come svegliarsi un mattino e scoprire d’essere stato eletto Presidente della Repubblica, trovarsi improvvisamente senza parti del corpo e altri mirabolanti accadimenti fuori dal comune.

Sul palcoscenico i due attori-autori, Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni, seduti al tavolo in uno spazio domestico, forse una cucina, muovono oggetti, disegni e marionette senza fili realizzate da Eleonora Spezi, dalle rudimentali fattezze ispirate alla serie Noriega.

Il protagonista, in forma di pupazzo dai modi flemmatici ed esilaranti, trascinerà il pubblico nel suo surreale quotidiano fatto di imprevisti e strani accadimenti che faranno ridere e pensare.

Lo spettacolo si terrà al Teatro Comunale di Cassano V. (Via IV novembre, 4).

Sabato 26 alle 21.15 e domenica 27 alle 19.15, con prenotazione obbligatoria: info@teatroperiferico.it, WhatsApp 334.1185848 – 0332.995519 e Messenger https://www.facebook.com/TeatroPeriferico