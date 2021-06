Un cinghiale a passeggio per le vie di Sesto Calende. Accade sempre più spesso che questi animali escano dai boschi per sconfinare nei centri abitati. Ma di solito succede di notte quando le strade sono quasi deserte. Oggi invece, domenica 6 giugno, il cinghiale è stato notato in via De Pinedo in pieno giorno, poco prima di mezzogiorno.

È stato contattato un veterinario che ha provveduto a neutralizzare il cinghiale, sparando un sedativo. A seguire la cattura anche il vicesindaco Edoardo Favaron. Il cinghiale è ora custodito nell’ambulatorio del veterinario poi sarà rilasciato nei boschi.