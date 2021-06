UniCredit sottoscrive un minibond di 5 milioni di euro emesso da Comerio Ercole SpA

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) di 5 milioni di euro, con garanzia SACE, emesso da Comerio Ercole S.p.A., azienda leader nella produzione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche, della gomma e dei tessuti non-tessuti.

Il prestito obbligazionario sottoscritto da UniCredit è di tipo full amortising, con rate trimestrali e una durata quinquennale e ha lo scopo di supportare lo sviluppo aziendale e delle attività connesse al processo di internazionalizzazione di Comerio Ercole Spa.

Comerio Ercole S.p.A., fondata nel 1885 a Busto Arsizio, è una delle principali aziende italiane attive nella produzione di macchine per la lavorazione della gomma e della plastica con una notevole capacità di innovazione che le ha consentito di consolidare nel corso degli anni una posizione di assoluto rilievo nel segmento della calandratura, offrendo un catalogo prodotti fortemente diversificato a un portafoglio clienti di buon standing.

Comerio è oggi una delle principali realtà italiane attive nello sviluppo, progettazione, produzione e vendita di macchine ed impianti completi per polimeri ed elastomeri. La società detiene una posizione di rilevo sul mercato e ha una forte vocazione all’esportazione, come dimostrano i risultati di bilancio che evidenziano una marcata e costante presenza sui mercati internazionali con una quota di fatturato destinato all’estero di oltre il 90%.

“Questa operazione ci permette di spingere ulteriormente sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche Industria 4.0 sulle quali puntiamo già da anni con l’obbiettivo strategico di un miglior posizionamento internazionale su tutti i principali mercati esteri (principalmente area Asia, Europa e nord America) e con una nuova innovativa connotazione su cui stiamo investendo a livello di sostenibilità ESG di processo e di prodotto. “Qualità e Tecnologia” è il nostro motto aziendale che ci inspira fin dal lontano 1885: essere costantemente innovativi è la “chiave di accesso” per garantire alla nostra clientela, di essere guidati e supportati dal team Comerio Ercole, quale “solution provider a 360°”, in ogni fase di sviluppo ed attuazione dei loro progetti di sviluppo industriale, ha commentato Riccardo Comerio, CEO di Comerio Ercole S.P.A”.