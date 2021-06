Vado – Legnano 0-5, i lilla calano la manita e aspettano la Sanremese per un posto nei playoff

Legnano cala la manita! Partita senza storia. Il Legnano ha fatto quello che ha voluto dall’inizio alla fine. A parte qualche minuto di rilassamento nella ripresa, quando Russo ha dovuto esibirsi in tre prodezze per evitare il gol dei padroni di casa, c’è stato solo il Legnano in campo. Mercoledì prossimo, al Mari, lo scontro diretto con la Sanremese (avanti 2 punti in classifica), per un posto nei play off. I lilla di queste giornate appaiono una squadra in forma perfetta. Sostenuti poi dal loro pubblico, presente a che a Vado in buon numero, i ragazzi di mister Sgrò hanno davvero tutto per arrivare agli spareggi di fine stagione, obiettivo quasi impensabile a metà stagione.

Vado – Legnano 0-5

Reti: 7′ Beretta, 32′ Braidich, 39′ Braidich rigore, 65′ Gasparri, 89′ Gasparri

Vado: Luppi; Lipani, Taddei, Strumbo, Casazza L. (Alberto dal 46′); Bernardini, Gulli, Boiga; Saccà (A. Casazza dal 46′), D’Antoni, Sbarbati. In panchina, Ghizzardi, Pedalino, Barbetta, Dagnino, Catapano, Favara, Piu . All. Tarabotto

Legnano: Russo, Barbui, Diana, Di Lernia (Pellini dal 50′), Nava, Luoni, Beretta, Bingo, Braidich, Ronzoni, Gasparri. In panchina, Colnaghi, Ortolani, Brusa, Barra, Febbrasio, Fondi, Tunesi, Cocuzza All. Sgrò

Arbitro: Papale di Torino, con assistenti Vitale di Salerno e Romano di Nola

CLASSIFICA: Gozzano 75; Bra, Castellanzese 68; Pdhae 67; Sanremese 62; Legnano 60; Sestri Levante 59; Folgore Caratese 57; Caronnese, Lavagnese 50; Casale 47; Imperia 45; Chieri 44; Derthona 41; Varese 39; Saluzzo 33; Fossano 29; Borgosesia 27; Vado 25.

89′ – E CINQUE. Legnano a valanga contro il Vado. In gol ancora Gasparri e finisce qui.

75′ – Espulso Casazza A. (V) per gioco falloso

65′ – QUARTO GOL LILLA. Capitan Gasparri cala il poker

60′ – Il Legnano si accontenta di controllare il triplo vantaggio e lascia qualche occasione in più al Vado, ma Russo fa sempre buona guardia

Si riparte

Fine primo tempo

39′ – RIGORE PER IL LEGNANO E GOL, sono tre le reti per i lilla. Dal dischetto segna Braidich

32′ – RADDOPPIO LEGNANO. Colpo di testa di Braidich e i lilla vanno sul 2-0

20′ – Nessuna reazione da parte del Vado e Legnano ancora pericoloso, vicino al raddoppio

7′ – GOOOL lilla. Beretta porta in vantaggio il Legnano

5′ – Inizio guardingo dei lilla. La prima azione è dei padroni di casa che sfiorano la traversa

Legnano impegnato nella penultima trasferta contro l’ultima in classifica per raggiungere un posto nei playoff

