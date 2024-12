Cercò di investire il vicino di casa in via Mera a Varese col furgone: condannato a 5 anni e 4 mesi

Per il tentato omicidio di via Mera a Varese, zona Bosto, avvenuto il 27 maggio scorso il giudice per l’udienza preliminare di Varese Marcello Buffa ha condannato un quarantenne a 5 anni e 4 mesi.

L’uomo è accusato di aver volontariamente investito un suo vicino di casa servendosi di un furgone: all’arrivo delle Volanti della polizia sembrava si trattasse di una lite ma da successivi approfondimenti d’indagine è risultato un quadro differente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Simona Cuozzo, ha ricevuto una piccola decurtazione di pena rispetto alla richiesta del pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma che chiedeva, già in virtù dello sconto (di un terzo) della pena per il rito abbreviato una condanna a 5 anni e mezzo. La richiesta di pena su definizione delle parti venne rigettata nel corso della fase procedurale che ha preceduto la decisione di giovedì mattina pronunciata dal giudice in camera di consiglio.

L’imputato venne arrestato la sera stessa e messo agli arresti domiciliari dopo le indagini lampo della questura.