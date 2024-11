Per il tentato omicidio col furgone in via Mera a Varese chiesti 5 anni e 6 mesi

Per la lite di cortile finita nel sangue, con un uomo investito, secondo l’accusa, volontariamente dal vicino di casa alla guida di un furgone, si sta celebrando il processo a Varese che vede una persona imputata per tentato omicidio.

I fatti, come si ricorderà, si riferiscono a quanto avvenuto in via Mera a Varese, nel quartiere di Bosto, il 27 maggio scorso, un lunedì. Vi fu un violento alterco che portò prima all’ospedalizzazione della vittima, un 35enne residente nella zona, e poi, nella stessa sera, al fermo del sospettato, anch’egli residente nel quartiere.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari e, per quel gesto, il pubblico ministero, che ha rigettato la richiesta di pena proposta per il patteggiamento, ha formulato una richiesta di pena pari a 5 anni e 6 mesi con procedimento di rito abbreviato.

La decisione del giudice per l’udienza preliminare è attesa per il prossimo 12 dicembre.