I vantaggi della banca online: soluzione affidabile e smart

Le banche online stanno riscuotendo un successo enorme negli ultimi anni e sono diventate ormai una soluzione decisamente vantaggiosa, in grado di offrire molto di più rispetto alle banche tradizionali. Infatti, se da un lato aprire un conto on line consente di risparmiare perché nella maggior parte dei casi i costi di gestione sono inferiori, dall’altro si ha la possibilità di gestire ogni aspetto con maggior semplicità e meno perdite di tempo. Basta collegarsi alla propria area riservata per verificare le proprie giacenze, gli investimenti effettuati, inviare bonifici sepa e via dicendo. Il tutto, senza rinunciare alla classica carta di debito e al prelievo tradizionale presso un qualsiasi sportello ATM del territorio.

I vantaggi delle banche online

I vantaggi delle banche online sono effettivamente parecchi: vediamo brevemente quali sono i principali.

# Apertura del conto in pochi minuti

Aprire un conto presso una delle banche tradizionali comporta una perdita di tempo non indifferente, perché ci si deve recare personalmente presso una filiale. Scegliendo invece una banca online è tutto più semplice e veloce: nel giro di pochi minuti si può aprire il proprio conto corrente e si riesce a fare ogni cosa direttamente dal proprio PC o smartphone, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Per la verifica dell’identità, le migliori banche online utilizzano la webcam che consente di accelerare notevolmente le tempistiche.

# Canone mensile a zero spese

Un innegabile vantaggio delle banche online è che prevedono conti correnti a canone zero o comunque azzerabili, il che consente di risparmiare parecchio specialmente sul lungo periodo. Alcuni istituti di credito virtuali propongono appositi pacchetti per gli under 30, completamente gratuiti ma anche soluzioni studiate ad hoc per consentire di abbattere ogni costo.

# Gestione smart del proprio conto corrente

In moltissimi oggi scelgono di aprire un conto corrente online perché vogliono avere la comodità di poter effettuare qualsiasi operazione dal proprio smartphone o dal PC, senza doversi recare presso uno sportello fisico. Ciò in effetti consente di risparmiare tempo e di poter inviare bonifici, controllare il rendimento dei propri investimenti e via dicendo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. La gestione smart del conto corrente è un grande vantaggio delle banche online, che oggi più che mai non può essere sottovalutato.

# Carte di debito e di credito a disposizione

Naturalmente, anche le banche online permettono ai propri clienti di avere carte di credito e di debito per effettuare prelievi negli sportelli ATM del territorio e pagare presso i punti vendita senza problemi. Queste vengono inviate generalmente per posta, in tutta comodità e senza alcuna incombenza per il correntista che riceve le carte direttamente a casa.

Tra le migliori banche online del 2021? Banca Widiba!

Se è vero che le banche online sono vantaggiose, è altrettanto vero che ce ne sono alcune sicuramente più affidabili e serie di altre. Vale dunque la pena valutare con una certa attenzione prima di aprire un conto corrente presso un istituto di credito virtuale. Se volete andare sul sicuro, attualmente tra le migliori banche online sicuramente rientra anche Banca Widiba: tra le più consigliate ed affidabili, in grado di offrire servizi di alto livello ed un risparmio effettivo.