A Villa Mylius la giornata internazionale del lavoro a maglia

Celebrata anche quest’anno a Varese, per la quarta volta, la giornata internazionale del lavoro a maglia in pubblico.

A farlo, come da tradizione, l’associazione Varese in Maglia, che quest’anno ha scelto il parco di villa Mylius «Perchè è importante per la città- ha spiegato la presidente Antonia Calabrese – Per quello che offre e per i giochi inclusivi, cui noi teniamo molto».

Le infaticabili “sferruzzatrici” oggi hanno lavorato anche per il prossimo progetto dell’associazione, che si chiama “Viva Vittoria Varese” e conta di realizzare una quantità record di coperte per finanziare le associazioni che lottano contro la violenza alle donne.