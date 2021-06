Il virus ci “lascia respirare”, ripartono le assunzioni e il Lago delle Fate torna a splendere nel podcast del 24 giugno

Le principali notizie di giovedì 24 giugno

Meno vaccini e la Lombardia è costretta a rallentare. Le previsioni per il mese di luglio sugli approvvigionamenti delle dosi Pfizer e Moderna costringono l’unità di crisi guidata da Guido Bertolaso a modificare i piani. Sembra saltare, quindi, la facoltà annunciata di spostare in autonomia l’appuntamento per il richiamo. L’offerta dovrebbe scattare dal 25 giugno, ma l’incertezza sui rifornimenti induce alla prudenza. La macchina lombarda oggi è tarata sulle 100.000 iniezioni al giorno. Le agende sono tutte piene fino al 4 agosto. Non verrà nemmeno introdotta la riduzione dell’intervallo tra prima e seconda dose dei vaccini a RNA messaggero che resterà di 35 giorni.

Il virus circola poco: sono 85 i nuovi positivi registrati in una settimana. Controllati speciali i campi estivi e lo scalo di Malpensa da dove è arrivata una decina di varianti di cui 5 di ceppo indiano. E così venerdì sarà l’ultimo giorno di attività del punto tamponi di Fontanelle mentre la Caserma Ugo Mara proseguirà fino al 30 giugno. In alternativa, torneranno ad essere le due Asst a farsi carico dell’attività.

Sono diciottomila le assunzioni, inclusi gli stagionali, previste da quasi 60 mila imprese della provincia di Varese nell’arco dei mesi estivi, da giugno ad agosto. Solo a giugno se ne stimano almeno 7mila, tante sono le posizioni ricercate dalle aziende. È questa la fotografia dell’occupazione in provincia, frutto dell’analisi dell’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio di Varese alla luce dei risultati dell’ultima indagine condotta tra le stesse imprese varesine da Unioncamere. Nel manifatturiero il 45% delle posizioni è a tempo indeterminato ma le imprese non trovano le figure richieste.

In 25 anni il numero di frontalieri in Svizzera è raddoppiato. Alla fine del 2020, secondo i dati dell’Ufficio federale di Statistica, i lavoratori pendolari nella Confederazione hanno raggiunto quasi quota 350mila. A livelli assoluti il numero più alto è registrato nel cantone di Ginevra (90mila persone) mentre se si considera la quota sul totale dell’occupazione è il Ticino a registrare una presenza più incisiva. Nel cantone della Svizzera Italiana la percentuale di frontalieri sul totale degli occupati è la più alta di tutti i cantoni elvetici.

I guanti alle mani, gli attrezzi giusti e soprattutto tanta voglia di restituire al proprio territorio la sua bellezza di un tempo. Sono iniziate mercoledì 23 giugno le operazioni di pulizia del Lago delle Streghe di Crampiolo, al Devero, che a febbraio era stato investito da una valanga. Alle operazioni hanno partecipato il Comune di Baceno con il vicesindaco Stefano Costa e il consigliere Dino Della Maddalena, responsabile della squadra Anti incendi boschivi di Crodo e Baceno, i tecnici dell’Ente di gestione aree protette dell’Ossola insieme alla la presidente Vittoria Riboni e al direttore Daniele Piazza, il consorzio Devero con la presidente Antonella Paglino e i volontari del gruppo Cai di Borgomanero.

