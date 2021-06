Da Zacinto a Dublino a meno di 9 euro, Ryanair “riparte”

Voli da 9,99 euro se prenoti entro l’8 giugno. È l’offerta di Ryanair che consente di raggiungere mete come Zacinto (4,99 euro solo andata) da Milano Malpensa oppure Dublino (7,99 euro, sempre solo andata da Milano Malpensa). Qui tutte le offerte

Se decideste di partire tenete conto però che ogni Paese ha “regole anti-Covid” diverse. Conviene quindi consultare bene le norme che si trovano sul sito del ministero degli Esteri e che riassume bene il sito del Touring Club Italiano

VIAGGI IN EUROPA – STATI UE E SCHENGEN Secondo il DPCM 2 marzo e successive ordinanze, almeno fino al 30 luglio sono liberamente consentiti , in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione VERSO i seguenti Stati (“lista A” e “lista C”) , fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale:

Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte; esclusi altri territori al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse isole Canarie e altri territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria;

– Stati parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera;

– Andorra, Principato di Monaco;

– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.