Zero positivi ad Angera, la città torna “covid-free”

«Da giorni seguivo l’andamento in calo dei positivi e da oggi Angera è di nuovo “Covid free”, cioè non ha più soggetti positivi al Covid». Il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, annuncia così una bella e tanto attesa notizia, la città sorvegliata dalla Rocca Borromeo ha di nuovo il numero “zero” alla casella “cittadini positivi”.

«All’ospedale continuano le vaccinazioni – spiega il primo cittadino nel messaggio rivolto ai cittadini tramite i canali ufficiali dell’amministrazione di Angera, dove oltre 3mila persone che hanno fatto almeno la prima dose -. I richiami negli under 60 vengono eseguiti con Pfizer o Moderna, anche per chi ha avuto Astra Zeneca come prima dose. I lavori scientifici recenti sembrano dimostrare una più efficace copertura utilizzando questa metodica con due vaccini. Quindi tenderei a tranquillizzare ed invogliare a recarsi per completare il ciclo vaccinale».

Nel frattempo, l’attività dell’ospedale cittadino Carlo Ondoli “sta gradualmente riprendendo”. «Da settimana prossima – conclude Molgora – riprendono anche gli interventi chirurgici. Il lieve ritardo è dovuto al fatto che in questi mesi è stato risistemata la sala B ed è stato rifatto l’impianto di climatizzazione. Buone notizie anche sul fronte assunzioni. Sono diverse unità gli infermieri assunti e assegnati ad Angera. Così come anche l’ortopedia che funzionerà in cordata con Cittiglio ha acquisito due nuovi ortopedici, oltre a un trasferimento da Varese di qualche mese fa».