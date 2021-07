14 chili di eroina sequestrati a Malpensa, in manette un corriere della droga

Sembrano grosse polpette ma contengono eroina pura. È un grosso colpo quello messo a segno dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Malpensa, durante i controlli sui passeggeri in arrivo dai paesi extra UE, che ha fruttato un arresto e il sequestro di chili e chili di eroina.

In manette è finito un passeggero di nazionalità nigeriana proveniente da Abuja (Nigeria) via Addis Abeba (Etiopia), che, dopo un approfondito controllo doganale, è stato trovato in possesso di circa 14 chili di eroina, occultati all’interno dei bagagli da stiva.

Gli operanti, insospettiti dal comportamento equivoco tenuto dal transitante nel corso dei preliminari accertamenti, a fronte delle risposte evasive fornite alle domande di rito, decidevano di estendere l’ispezione ai bagagli a seguito.

In tale circostanza, grazie all’ausilio di uno scanner in uso negli spazi aeroportuali, è stato

possibile appurare la presenza nelle valigie di 113 involucri di forma sferica, ricoperti da

terriccio misto a spezie, contenenti eroina come risulta dai test effettuati sulla sostanza.

Il personale ha quindi sequestrato la droga, in tutto 14 chili.

Il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violazione dell’art.73 DPR 309/90 e, dopo aver informato l’autorità Giudiziaria di Busto Arsizio, tradotto in carcere.

Da rilevare come l’elevato grado di purezza della droga sequestrata avrebbe consentito di

realizzare circa 30.000 dosi, con un ingente ritorno economico stimabile in oltre 400.000 euro.

L’operazione evidenzia la costante attività di controllo e la sinergia operativa tra Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza nell’ambito delle funzioni stabilmente affidate alle Istituzioni quale organi di polizia giudiziaria a competenza generale, che contrasta in ogni modo l’introduzione nel territorio delle Stato di ingenti quantitativi di droga.