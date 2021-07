25 luglio, ricordando il 1943 le ANPI del Medio Olona riaprono il bunker di Marnate

Il 25 luglio è una data importante per la storia Italiana.

“Nella notte tra il 24 e il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo approva con 19 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi che esautora Mussolini dalle funzioni di capo del governo. Poche ore dopo l’ormai ex duce è fatto arrestare e imprigionare dal re Vittorio Emanuele III. Il 25 luglio segna dunque la data della fine del fascismo come forma istituzionale e regime legittimo. Non è, tuttavia, la fine del fascismo tout court, che di lì a pochi giorni si riproporrà in una nuova veste alla guida della Repubblica Sociale Italiana, al cui vertice sarà lo stesso Benito Mussolini”. (Fonte Anpi)

Per ricordare la storia attraverso le testimonianze e i luoghi del nostro territorio, è in programma una giornata ricca di significato in valle Olona.

Oggi, grazie all’impegno delle sezioni ANPI del Medio Olona, infatti, il bunker di Marnate, risalente alla seconda guerra mondiale, sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Alle 10.30, inoltre, ci sarà la presentazione del libro 1943 di Stefano Catone, in cui la Resistenza e i suoi valori sono i veri protagonisti.

L’appuntamento è in via Lazzaretto a Marnate