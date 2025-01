Nasce il centro per la famiglia, un nuovo punto di riferimento in Valle Olona

Un’importante novità arricchisce il panorama dei servizi per le famiglie della Valle Olona. È operativo il Centro per la Famiglia della Valle Olona, un progetto sperimentale che coinvolge i 7 Comuni dell’Ambito di Castellanza – Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona. (immagine creata con l’IA)

Finanziato dalla Regione Lombardia tramite il Fondo per le Politiche della Famiglia e gestito dalla Cooperativa laBanda in collaborazione con ATS Insubria, il Centro nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere familiare e favorire l’accesso ai servizi del territorio. Il progetto si pone come risposta concreta ai cambiamenti sociali e culturali che mettono alla prova l’equilibrio delle famiglie.

Un sistema integrato per il supporto alle famiglie

“La frammentazione dei servizi è uno dei principali ostacoli per le famiglie,” spiega Cristiano Castellazzi, Presidente della Cooperativa laBanda. “Con il Centro vogliamo superare questa difficoltà, creando un sistema di supporto integrato e coordinato.”

La governance del progetto punta infatti a mettere in rete enti pubblici, privati e del terzo settore, garantendo risposte personalizzate e riducendo sovrapposizioni tra i diversi servizi. Questa visione è alla base del nuovo Piano di Zona 2025/2027, che identifica le famiglie come protagoniste delle politiche sociali locali.

Sportelli e attività per ogni esigenza

Tra i servizi offerti dal Centro:

Sportello Informa Famiglie, per orientamento e informazioni;

Sportello Psicologico Adolescenti e Preadolescenti, dedicato ai giovani under 18;

Sportello Pedagogico 0-6 anni, per il supporto alle famiglie con bambini in età prescolare;

Sportello di facilitazione del rapporto di coppia, per affrontare difficoltà relazionali.

Gli sportelli sono attivi in diverse sedi sul territorio, con accesso gratuito e la possibilità di prenotare un appuntamento via email a centrofamiglia@labandacoop.it.

Oltre agli sportelli, il Centro organizza attività laboratoriali, eventi formativi e momenti di confronto per sostenere la genitorialità e il benessere familiare.

Un futuro di collaborazione e solidarietà

Il Centro per la Famiglia della Valle Olona rappresenta un’opportunità innovativa per le famiglie del territorio, grazie alla sua capacità di integrare risorse e competenze. Per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative, è possibile consultare il sito ufficiale della Cooperativa laBanda: www.labandacoop.it.