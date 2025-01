Dalle due ruote alla solidarietà, dopo il Valle Olona day arrivano le donazioni

C’è stato il tempo di montare in sella e pedalare, quello di divertirsi e competere, ma ora la passione per le due ruote si è sposata con la solidarietà.

Come di consueto, a far carburare il Valle Olona day, la crono squadre per amatori e la pedalata paraolimpica che ogni anno anima i comuni di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, è la generosità che contraddistingue l’evento e tutti i partecipanti.

Giunta alla ventiduesima edizione, la gara – disputata lo scorso 27 ottobre – aveva convinto tutti anche quest’anno, nonostante il maltempo di inizio giornata avesse fatto preoccupare gli organizzatori del Team Valle Olona.

Con Giancarlo Agazzi in testa, la macchina organizzativa che sta dietro alla corsa ciclistica aveva permesso lo svolgimento della festa di sport, amata da due decenni da chi arriva pedalando, ma anche dal folto pubblico che trascorre la giornata a fare il tifo.

«Non possiamo che essere sossisfatti di quanto ottenuto anche in questa edizione – ha commentato con un sorriso Agazzi – grazie alle quote di iscrizione e ai contributi erogati dai tre comuni, abbiamo potuto offrire il nostro contributo a diverse Onlus e associazioni del territorio, che con i loro servizi tanto fanno per le comunità».

Alla presenza dei sindaci Pietro Zappamiglio da Gorla Maggiore, Fabiana Ermoni da Gorla Minore e Marco Scazzosi di Marnate, il Team Valle Olona ha stretto mani, regalato sorrisi e fatto una donazione a diversi protagonisti del mondo solidale, raccontando una storia di passione sportiva che va a braccetto con il desiderio di aiutare gli altri.

Queste le realtà aiutate grazie ai fondi raccolti durante il Valle Olona day di quest’anno.

Gruppo Amicizia di Gorla Minore (che si occupa di disabilità)

Ospedale Villa Beretta di Costa Masnaga (medicina riabilitativa)

Gli amici di Rossella Onlus (che si occupa di assistenza ai malati terminali)

La voce del silenzio di Gorla Minore (che si occupa di autismo)

Contributo in ricordo di Elena Giudici che aiuterà il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda

Uildm per la distrofia muscolare

Cooperativa Sociale ASDA Speranza (che si occupa di disabilità)

Diversi mondi, dunque, e variegate realtà solidali che saranno aiutate nella loro attività dai contributi dei ciclisti del Valle Olona day, sempre pronti a inforcare le bici e pedalare in nome dello sport e della solidarietà.