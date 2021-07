Acquistare i propri consumabili o ricaricarli?

Ricarica delle cartucce stampante

La stampante è uno di quei macchinari di cui non possiamo fare a meno in ufficio, e molti oggi ne dispongono anche in casa.

E’ indispensabile per stampare documenti, mail, allegati, comunicazioni varie, anche se oggigiorno si comunica molto in maniera digitale.

Perché funzioni al meglio è necessaria la corretta manutenzione, inoltre si devono utilizzare cartucce e toner appropriati, ovvero che presentano le medesime caratteristiche tecniche del macchinario che usiamo per la stampa.

Per fare questo possiamo acquistare cartucce e toner originali, compatibili oppure ricaricare la propria riserva di cartucce e toner.

I consumabili originali sono quelli della stessa marca della stampante, quindi sono realizzati ad hoc dal medesimo produttore del macchinario.

Ci sono poi i consumabili compatibili, che sono di marchi terzi ma presentano le stesse caratteristiche tecniche della nostra stampante.

Infine ci sono quelli rigenerati, ovvero sono ricaricati con lo stesso inchiostro o polvere di toner. Questi permettono di dare una lunga vita ai nostri consumabili, dare una mano all’ambiente e risparmiare sul costo degli stessi.

Quando sono presenti stampanti dalle cartucce separate per singolo colore, se volete passare da cartucce originali a compatibili, o cambiare marca di compatibili, conviene cambiare tutte le cartucce nello stesso momento e fare anche dei cicli di pulizia per pulire la testina di stampa.

Questo infatti permetterà di usare un solo tipo di inchiostro, dato che ne esistono con caratteristiche diverse, per evitare di creare miscele che reagiscano tra loro chimicamente producendo dei problemi di stampa.

Per effettuare la ricarica delle cartucce della stampante, possiamo provare da soli o indirizzarci ad uno store che effettua questo servizio.

Per prima cosa bisogna ricordarsi una volta estratta la cartuccia esausta dal suo alloggiamento, di chiudere il foro di uscita dell’inchiostro con dello scotch, e posizionarla in un luogo asciutto e al riparo dal sole, nella stessa posizione che aveva nella stampante.

E’ importante sapere che se le cartucce non sono ben conservate o se sono rimaste vuote da troppo tempo non si potranno più ricaricare perché la loro spugna interna si deteriorerà e l’inchiostro rimasto si seccherà.

Ricarica del toner

Adesso che sappiamo che si può ricaricare la propria riserva di cartucce e toner, dobbiamo decidere se provare questa modalità.

E’ importante che ricordiamo comunque che le modalità di ricarica sono spesso differenti in base alla marca e al modello del nostro consumabile per la stampa.

Per effettuare la ricarica di toner si deve più o meno adottare lo stesso procedimento che per le cartucce.

In commercio esistono dei pratici kit di ricarica già pronti, con tutti gli strumenti necessari, ovvero la polvere di stampa, le istruzioni per ripristinare il chip di validità del consumabile e a volte un piccolo imbuto per inserire il toner nel contenitore.

Questa operazione non è semplicissima, inoltre il toner è un prodotto tossico che non dovrebbe posto a contatto diretto con la pelle o gli occhi né essere inalato.

Quindi meglio effettuare la ricarica in un luogo all’esterno e proteggersi con guanti.

Toner sfuso per ricaricare

Nei kit di ricarica troviamo della polvere di toner sfuso per ricaricare.

Per prima cosa dobbiamo svuotare il toner dalla polvere rimasta, dovremo individuare lo sportellino dove si trova la polvere e aprirlo.

Una volta svuotato il toner in un sacchettino, da gettare nei rifiuti speciali, passeremo a riempirlo con nuoa polvere aiutandoci con un imbuto e poi richiudiamo bene il coperchio.

Infine dovremo procedere a ripristinare l’ingranaggio d’uso del toner, altrimenti non funzionerà perché è possibile che la stampante non lo riconosca. Tutto questo è spiegato nel manuale di istruzioni del kit di ricarica.

Quindi come abbiamo visto è possibile da soli ricaricare la propria riserva di cartucce e toner.

In ogni caso se non siamo sicuri di farlo, meglio portare il nostro consumabile ad un centro di ricarica specializzato.

Altrimenti possiamo acquistare negli e commerce di prodotti di cancelleria i consumabili originali o compatibili, già pronti per l’uso.