Annullate le chiusure sulla A 9 Lainate-Como-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure dei tratti Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como verso Lainate e Como Centro-Chiasso verso Chiasso, che erano previste dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 luglio. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni.

L’annullamento della chiusura autostradale si deve all’eccezionale maltempo che ha coinvolto la cittadina per non influire sulla viabilità urbana già in sofferenza per gli eventi meteorologici.