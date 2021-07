“Artigiani in borgo“ al Sacro monte di Varese

Domenica 25 luglio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 si terrà la seconda giornata di “Artigiani in Borgo” nella spettacolare location di Santa Maria del Monte al Sacromonte di Varese presso la sede Amici del Sacromonte, in via del Ceppo 5.

La giornata, organizzata da manimaestre in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con Elevando, Location Camponovo e Le Tavole del Gusto – Sacro Monte di Varese e Campo dei Fiori, si suddividerà in diversi momenti.

Ecco di seguito il programma:

Ore 11:00 laboratorio per bambini “Belle Fustelle”

Un laboratorio dove i bimbi con l’aiuto di un operatore dedicato e tramite l’uso di fustellatrici potranno con materiali di riciclo come feltro, carta e altro ancora dare vita a fiori, animali, piante e a tantissimi altri prodotti. Le loro creazioni diventeranno così piccoli oggetti da portare a casa.

Ore 15:00 secondo appuntamento del laboratorio per tutti “Dal mosaico romano al pixel”

Il secondo appuntamento vede il lavoro del mosaicista da un punto di vista più tecnico affrontando le differenze delle varie tecniche, dai romani, ai bizantini alle tecniche più moderne e contemporanee. Nel laboratorio sia per bambini che per adulti si realizzerà la costruzione di un mosaico personale con quadratini di vetri e tessere di marmo. Conduce il laboratorio il Maestro Andrea Sala “Arend” della corte di Brenda.

Ore 17:00 laboratorio per adulti nella bottega del Liutaio

Tecniche di costruzione e materiali. Chiacchierata con il liutaio Maestro Simone Assunto sulle tecniche di costruzione e degli strumenti a corde pizzicate. Si scopriranno le fasi di lavorazione, dai legni utilizzati alla loro trasformazione per essere usati negli strumenti musicali. Si affronteranno anche alcune tecniche di riparazione. Alla fine, il Maestro Simone Assunto darà consigli su come conservare bene il proprio strumento.

Per info o prenotazioni: tel. 3396177718 / manimaestre@gmail.com