Una bandiera olimpica ad Azzate per Nicolò Martinenghi

La bandiera delle olimpiadi svetta su Azzate per Nicolò Martinenghi. L’amministrazione comunale ha infatti affisso una bandiera con i Cinque Cerchi su un muro in centro al Paese per festeggiare il suo concittadino medaglia di bronzo nei 100 metri rana a Tokio.

Si tratta del primo gesto per l’atleta che è atteso a casa per l’inizio di settimana prossima e che sarà festeggiato da tutta la città.

Prima del rientro, però, Martinenghi potrebbe tornare in acqua nella finale con la staffetta mista. L’appuntamento è per sabato 31 luglio alle 11,43 giapponesi (4,43 italiana).