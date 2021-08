Striscione e festa grande a Linate per il ritorno di Martinenghi

Fuochi d’artificio, abbracci e uno striscione che promette una festa lunga 24 ore: così è stata accolto all’aeroporto di Linate il campione olimpico Nicolò Martinenghi. Rientrato questa notte da Tokyo gli amici sono andati a prenderlo e gli hanno preparato la festa che si meritava.

Su un lenzuolo la scritta: “Da Tokyo torni bronzo, stasera torni sbronzo“. Il giovane nuotatore di Azzate, 22 anni compiuti il 1° agosto, ha conquistato il bronzo nei 100 rana e poi nella staffetta 4×100 mista.

Nicolò resterà ad Azzate per condividere la gioia con mamma Alessandra, papà Samuele e il fratello Jacopo, soltanto per un giorno poi partirà per le meritate vacanze prima di andare a Napoli, per partecipare alle gare della Isl, la Lega Nuoto Internazionale.