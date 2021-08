Tokyo 2020, staffetta di bronzo. Seconda medaglia alle Olimpiadi per Martinenghi

L’ultimo giorno di gare del nuoto in vasca alle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta un’altra medaglia alla provincia di Varese. A conquistarla è ancora Nicolò Martinenghi, che con la staffetta 4×100 mista maschile conquista un terzo posto molto positivo in una gara di altissimo livello (3’29″17 il crono italiano). Per il campione di Azzate un altro bronzo dopo quello individuale nei 100 rana. La vittoria nella staffetta va agli Stati Uniti (3’26″78, nuovo record del mondo), secondo posto per la Gran Bretagna (3’27″51).

Martinenghi, che proprio oggi – 1 agosto – compie 22 anni, ha coperto la frazione a rana della gara a squadre in 58″11. Compagni di squadra Thomas Ceccon (dorso), Federico Burdisso (farfalla) e Alessandro Miressi (stile libero).

Al termine della sfida, ai microfoni di RaiSport, Martinenghi ha commentato: «È stata una trasferta positiva per tutti, sintomo anche che siamo uniti. Questo è anche un bel regalo di compleanno che mi sono fatto oggi». E poi si lascia scappare: «Nel 2024 questa gara sarà nostra». Un sorriso, ma anche un obiettivo concreto per un gruppo giovane, talentuoso e molto ambizioso.

Pochi minuti prima, invece, la 4×100 femminile, dopo il quarto posto di qualificazione con Arianna Castiglioni e la sostituzione con Martina Carraro, non va oltre il sesto posto. Nell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini, l’oro va all’Australia, argento agli Stati Uniti, bronzo al Canada.

Quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 stile libero. Vittoria allo statunitense Finke, argento all’ucraino Romanchuk e bronzo al tedesco Wellbrock