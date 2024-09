Dalla vasca alla passerella, Nicolò Martinenghi sfila alla Milano Fashion Week

Niente costume e niente acqua. Mercoledì 18 settembre Nicolò Martinenghi ha tolto gli abiti del nuotatore per indossare quelli del modello.

L’atleta di Azzate che ha appena vinto un oro olimpico a Parigi è infatti salito in passerella per la Milano Fashion Week. Martinenghi ha sfilato per il marchio Boss, indossando la collezione primavera estate 2025.

“Entusiasta di aver sfilato per Boss oggi durante la Milano Fashion Week -ha scritto sui social-. È stato un onore far parte di uno spettacolo così incredibile”

Il nuotatore non era comunque solo in questa particolare esperienza. Fra una top model e l’altra sulla passerella milanese hanno sfilato anche i tennisti Matteo Berrettini e Taylor Fritz oltre ad altri volti noti dello spettacolo o dei social, come Khaby Lame.