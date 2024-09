“Cattivissimo Me 4” fa ripartire il Cinema Teatro Castellani di Azzate

Come accade per molti cinema di provincia che resistono allo strapotere dei multisala, anche il Cinema Teatro Castellani di Azzate, accanto all’oratorio, continua con discrezione e determinazione la sua opera, offrendo al pubblico un’alternativa valida e di qualità.

Il primo appuntamento per gli appassionati di cinema della Valbossa e dintorni è fissato per venerdì 27 settembre, quando verrà inaugurata la nuova stagione con “Cattivissimo Me 4”. Le proiezioni sono in programma per il fine settimana del 27-28 settembre alle ore 21.00 e domenica 29 con doppia proiezione, alle ore 16.30 e alle ore 21.00.

Negli anni, il Cinema Teatro Castellani è riuscito a costruirsi un pubblico fedele grazie alla qualità della sua programmazione, a prezzi accessibili (6 euro per l’intero, 5 euro per il ridotto destinato agli under 10 e over 60), e a iniziative speciali come il Cineforum del giovedì, appuntamento ormai fisso per i cinefili della zona. Il cineforum di quest’anno prenderà il via giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 con la proiezione di “L’innocenza” di Kore’eda Hirokazu, rinomato regista giapponese, e sarà guidato, come di consueto, da Alessandro Leone.

La rassegna del cineforum proseguirà nei giovedì successivi di ottobre e nei primi due di novembre con una selezione di film: “The Animal Kingdom”, “Una spiegazione per tutto”, “Gli indesiderabili”, “E la festa continua”, “Fremont” e “Hit Man”.

Per chi desidera rimanere sempre aggiornato sulla programmazione e consultare le schede di presentazione dei film, è possibile visitare il sito ufficiale del cinema www.cinemacastellani.it.

Il “Castellani” resta un punto di riferimento imperdibile per chi cerca un cinema di qualità a due passi da casa.