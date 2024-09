Ad Azzate è tempo di cineforum, ogni giovedì un capolavoro

Giovedì 3 ottobre riparte la nuova stagione del cineforum al Castellani di Azzate.

Come sempre in autunno, sette tra i film più belli della stagione a cominciare dal primo in apertura di rassegna, L’INNOCENZA, ultimo film del maestro giapponese Kore’eda Hirokazu, premio alla migliore sceneggiatura a Cannes 2023.

Ancora una volta, dopo i capolavori Un affare di famiglia, Father and Son, Ritratto di famiglia con tempesta, un’opera delicata, poetica, profonda sulle relazioni familiari e sull’infanzia.

Un film ricco di colpi di scena e di cambi di prospettiva.

Giovedì 3 ottobre, ore 21

Cinema Castellani

Via Acquadro 32 – Azzate