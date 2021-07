Martinenghi in finale con la staffetta mista, Castiglioni in gara venerdì. Bronzo per il fioretto a squadre femminile

Dopo il bronzo conquistato nei 100 rana, Nicolò Martinenghi è tornato in vasca per la staffetta mista 4×100. Assieme al campione di Azzate, che farà la parte a rana, il quartetto azzurro sarà completato da Federica Pellegrini (stile libero), Simone Sabbioni (dorso) ed Elena Di Liddo (farfalla).

La staffetta italiana, terza nella batteria dietro a Cina e Australia anche se con distacchi minimi, si è qualificata alla finale con il quinto posto assoluto (3’42″65). Non è certo che Martinenghi parteciperà alla finale, nelle prossime ore il ct del nuoto azzurro Cesare Butini dovrà fare le convocazioni per la gara in programma sabato 31 luglio alle 11,43 giapponesi (4,43 italiana).

Farà invece il suo esordio olimpico venerdì 30 luglio Arianna Castiglioni, che farà la parte a rana della staffetta medley femminile: appuntamento alle 20,57 ora giapponese (13,57 italiane)

Nella notte Gregorio Paltrinieri, che è guarito solo da pochi giorni dalla mononucleosi, ha vinto l’argento negli 800 stile libero.

Il medagliere azzurro cresce grazie al bronzo conquistato dalla prova a squadra femminile di fioretto, che batte nella finalina gli Stati Uniti 45-23. Protagoniste Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Erica Cipressa.