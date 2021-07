Martinenghi Olimpico! È bronzo nei 100 rana

Terzo posto e medaglia di bronzo per Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana della Olimpiadi di Tokyo 2020.

Davanti a lui solo il fenomeno Adam Peaty (57″37) e l’olandese Arno Kamminga (58″00), che confermano le gerarchie imposte dalle batterie e in semifinali.

Dopo la bella gara in semifinale, quel 58″28 che è stato terzo tempo complessivo e anche nuovo record italiano, nell’ultimo atto Nicolò ha nuotato un 58″33 che vale un terzo posto che sa tanto di sogno realizzato ma anche – per un 21enne come lui – una grande ipoteca sul futuro di questa gara. Traguardo raggiunto con una gara quasi perfetta, studiata nei minimi dettagli con l’allenatore Marco Pedoja.

Quella del campione di Azzate è anche la prima medaglia di questa Olimpiade per la spedizione del nuoto, seguita dopo circa un’ora dall’argento della staffetta 4×100 con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che con 3’10″11 sigla anche il nuovo record italiano.

Queste le sue parole concesse ai microfoni di RaiSport alla fine della gara: «Ho tantissime emozioni adesso. È una gara che ho cercato e voluto da sempre. Mi sono sognato questi ultimi 15 metri da un anno. Questa medaglia la dedico a tantissime persone, dai miei famigliari al team che mi segue, la mia ragazza e i miei amici. La dedica in più va al mio primo allenatore che si chiama Franco. Il mio cammino ha avuto qualche alto e basso ma mi ha portato fino a qui. Oggi sono particolarmente emozionato, raramente mi lascio andare ma oggi sto volando su un’onda altissima e voglio solo godermi il momento. Ieri sera addormentarmi è stato difficile con tutti i pensieri in testa. Sono contentissimo di essere entrato in questo Olimpo. Grazie a Marco Pedoja, obiettivo raggiunto».

Per Martinenghi potrebbe esserci nei prossimi giorni anche la possibilità di conquistare un’altra medaglia con la staffetta mista.

Un grande risultato anche per la provincia di Varese, che riaccoglie una medaglia olimpica a nove anni di distanza. Gli ultimi podi a cinque cerchi varesotti sono stati quelli di Londra 2012: oro di Michele Frangilli (arco a squadre) e bronzo di Romina Laurito (ritmica a squadre).