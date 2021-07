Azzate aspetta Nicolò a braccia aperte. Il sindaco: “Pronti a festeggiarlo”

«Il bronzo di Nicolò? Un regalo bellissimo per il paese. Avevamo messo la bandiera dell’Italia in piazza per celebrare la vittoria della Nazionale agli Europei di Calcio, ora dobbiamo pensare a qualcosa per il nostro campione». Il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi non può che essere raggiante per il successo olimpico del suo giovane concittadino, Nicolò Martinenghi. Una medaglia meritatissima, e soprattutto sudata, alle Olimpiadi di Tokyo conquistata domenica mattina all’alba.

Nel salotto di casa Martinenghi, a d Azzate, tanti amici giunti a fare il tifo accanto a mamma Alessandra e papà Samuele (leggi qui l’intervista)

«Quel ragazzo è sempre in vasca – dice sorridendo il sindaco- non è facile incontrarlo in paese ma quando accade è cordiale e affabile con tutti. Troveremo il modo per celebrare il suo successo. Quando aveva 17 anni lo avevamo già premiato come “atleta azzatese dell’anno”,(in alto nella foto il momento della premiazione) ora vedremo se replicare e in quale modo. Per ora lui si gode il suo successo e noi l’orgoglio di averlo visto crescere»

