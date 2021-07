Barriere antirumore sull’A8, nuova class action di Lainate e Legnano per chiedere chiarimenti

Sindaci pronti a inviare una nuova lettera ad Autostrade per l’Italia per chiedere chiarimenti sulle barriere anti-rumore lungo l’A8. Sono trascorsi quasi tre mesi dalla prima volta in cui i comuni coinvolti (Lainate, Castellanza, Busto Arsizio, Cerro Maggiore, Gallarate e Legnano) hanno scritto all’ente, e per il momento informazioni non ne sono state date: Autostrade, secondo quanto appurato dai primi cittadini, ha solo rimontato le barriere a Castellanza e a Lainate (in direzione Varese) ed ha installato delle nuove barriere in direzione Milano sempre a Lainate.

Per il momento, nonostante Legnano abbia aderito alla class action avviata (il 21 maggio), a Palazzo Malinverni non è arrivata alcuna comunicazione in merito. I cittadini che abitano vicino all’A8, però, continuano a segnalare forti disagi. Proprio la scorsa domenica una legnanese ha presentato il problema al banchetto della consulta dell’Oltresempione.

Quella legata alle barriere anti-rumore è una problematica nata dell’intervento programmato per far spazio alla quinta corsia. Per mesi i cittadini dei comuni interessati dall’attraversamento dall’autostrada in cantiere hanno atteso con pazienza, sperando che le barriere venissero rimesse in poco tempo al loro posto. Una volta inviata la prima lettera, a Lainate (il 28 maggio) così come Castellanza sono state rimontatele barriere sul lato Nord, ma gli altri comuni coinvolti sono rimasti nel limbo. Proprio per questo il sindaco Andrea Tagliaferro, dopo un confronto anche con il collega Lorenzo Radice, ha deciso di inviare una nuova lettera ad Autostrade per l’Italia per chiedere delucidazioni in merito e un calendario certo dei lavori, che in teoria dovrebbero essere ultimati entro il 2021.