Il Campus Montessori in diretta YouTube con Harry Potter

Il Covid trasformato da problema a opportunità per i giovani che frequentano il Summer Camp organizzato dall’Istituto comprensivo paritario Montessori di Castellanza, realtà inserita nell’universo ACOF. Proprio le limitazioni imposte dalla pandemia hanno infatti costretto i promotori ad ingegnarsi sul modo in cui mostrare alle famiglie degli studenti i risultati ottenuti, nello specifico la realizzazione di una serie di mini spettacoli teatrali. E il risultato eccolo servito: i piccoli della sezione primaria sono i protagonisti delle rappresentazioni realizzate ogni venerdì alle 15.30, mentre i più grandicelli della secondaria di 1° grado sono i tecnici che consentono la trasmissione della diretta su Youtube, a beneficio di mamme, papà e nonni che si possono collegare per seguire (e poi rivedere) il frutto di tanto impegno.

Una piccola magia nel segno di Harry Potter, perché è proprio il protagonista della saga mondiale inventata e romanzata da J.K. Rowling a fare da tema alle attività dell’intero camp estivo. Un filo conduttore che punta a stimolare la creatività degli alunni: si va dai laboratori di falegnameria (e già nei primi giorni i bambini più piccoli hanno costruito e personalizzato bacchette magiche davvero sorprendenti) alle letture vere e proprie di alcuni passaggi dei libri, traendo le ispirazioni per le performances del venerdì pomeriggio, nelle quali canti, balletti e sketch rappresentano uno strumento empatico per raccontarsi e raccontare l’impegno quotidiano a genitori e parenti.

Così, date le restrizioni ancora vigenti per contrastare il Covid, ecco l’idea di costruire un format televisivo che spalanchi le porte del campus agli esterni. Due telecamere, microfoni wireless e una regia degna di tal nome fanno da supporto tecnico a una macchina organizzativa complessa, che vede da una parte i più piccoli impegnati in balletti e canzoni e dall’altra i più grandi concentrati a raccontare nel miglior modo possibile lo sforzo dei compagni, grazie alle competenze tecnologiche acquisite. Ed ecco come la tecnologia e la tradizione s’inseriscono in un quadro di mutuo aiuto e collaborazione che da sempre caratterizza e distingue il metodo Montessori.