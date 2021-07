Canottaggio, gaviratesi avanti tutta ai Mondiali Under23

È una giornata preziosa per il remo varesino quella di oggi – venerdì 9 luglio – ai Mondiali U23 di canottaggio che si svolgono a Racice, in Repubblica Ceca. Nella giornata dedicata a recuperi e semifinali, tutti gli atleti della Canottieri Gavirate scesi in acqua centrano l’obiettivo, ovvero accedere al turno successivo.

Volano quindi in finale sia l’otto senior di Paolo Covini e Giovanni Codato, sia il quattro di coppia di Sara Borghi; e procede anche il cammino di Linda De Filippis che sul singolo senior femminile (specialità con tante barche iscritte e quindi con un turno in più) si prende di forza la qualificazione alla semifinale.

De Filippis (foto Canottaggio.org) ha vinto la propria regata di recupero con una condotta intelligente: pronta a reagire all’avvio veemente di Austria e Danimarca, la gaviratese ha poi aumentato il ritmo e si è portata in testa a metà gara per poi mettere al sicuro la qualificazione con 3″ di vantaggio sulla barca austriaca, a sua volta qualificata.

Sono invece secondi posti al profumo di vittoria quelli arrivati dal quattro di coppia femminile e dall’otto maschile. La barca “rosa” di Sara Borghi – già oro europeo l’anno passato – ha chiuso di un soffio alle spalle della Germania piazzando un ottimo finale di gara con la quale l’Italia ha “infilato” Polonia e Romania ottenendo la piazza d’onore e la finale sul filo di lana. Tedesche a parte, le altre barche sono piombate sull’arrivo racchiuse in meno di un secondo.

A concludere il bel venerdì a tinte gaviratesi ci hanno pensato Codato e Covini imbarcati sull’ammiraglia, l’otto, che per accedere alla finale aveva due soli posti a disposizione. Il primo, nel recupero, è andato alla Germania ma gli azzurri hanno mantenuto la giusta condotta di gara, accodandosi ai tedeschi e chiudendo al secondo posto con un margine rassicurante davanti ai rumeni.

La spedizione del Varesotto si fa quindi più preziosa: come vi avevamo raccontato ieri infatti, sono già in finale sia il monatese Davide Verità (quattro con) sia il gaviratese Alessandro Benzoni (4 pesi leggeri). Invece Nicolò Carucci (4 di coppia) e Josephine Debelle (doppio senior) disputeranno al sabato la propria semifinale con buone speranze di avanzare ancora.