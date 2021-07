Canottaggio e voglia di ripartire: alla Schiranna il Festival dei giovani

E’ iniziata oggi a Varese la 32° edizione del Festival dei Giovani che terrà banco alla Schiranna fino a domenica.

Una splendida giornata di sole ha reso ancora più bella la cornice del lago di Varese dove si è respirata aria di canottaggio e voglia di ripresa.

«Siamo molto felici di come siano andate le cose in questa prima giornata – dice Pierpaolo Frattini, direttore generale della Canottieri Varese – Ci tengo a ringraziare la macchina organizzativa partendo dai volontari fino ad arrivare a tutti coloro che stanno dando un fondamentale contributo. Bello vedere tanti ragazzi uniti dalla passione per il canottaggio in una situazione quasi di normalità».

La giornata si è conclusa con la cerimonia d’apertura del Festival, con l’accensione del braciere con un testimonial d’eccellenza: Romano Battisti, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e protagonista nella recente cavalcata di Luna Rossa all’American’s Cup.

L’inno nazionale è stato cantato dal M° Fabrizio Voghera che si è anche esibito in “Terra di lago”, l’inno dedicato al lago di Varese. Lorenzo Fanchi della Canottieri Varese ha letto la promessa.

Domani si inizierà alle 8 del mattino e fino alle 18 i giovani solcheranno le acque del lago dandosi battaglia; lo stesso anche domenica, dalle ore 8 alle ore 15.

E’ possibile seguire tutte le gare in diretta streaming sui canali Youtube, Twitter e Facebook della Federazione.