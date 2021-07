A Cazzago Brabbia l’annullo filatelico dedicato ai piccoli comuni

Cazzago Brabbia è uno dei Comuni scelti da Poste Italiane in Lombardia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, che sarà disponibile nel corso dell’evento in programma domenica 18 luglio dalle 12:00 alle 18:00 presso la Darsena lago di piazza, sede del museo della Pesca.

E’ prevista la presenza del sindaco Emilio Magni, del direttore della Filiale di Varese Antonio Ruvo, dei funzionari della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Co-Lc-Va e di altre figure istituzionali e del mondo della cultura.

Poste Italiane e il Comune di Cazzago Brabbia presenteranno il sito palafitticolo Ponti attraverso un percorso guidato da tecnici del settore che permetteranno al visitatore di scoprire parte di un patrimonio archeologico sommerso ed altrimenti non fruibile.

L’annullo, nel formato tondo, riproduce lo stemma del Comune con la descrizione dell’evento mentre le cartoline, edite da Poste Italiane in tiratura limitata, riproducono l’immagine della planimetria del Lago di Varese e quella di uno scorcio di paesaggio lacustre zona del sito palafitticolo.

«L’iniziativa di Cazzago Brabbia è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2020 a Roma, ed è coerente con la presenza di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate – si legge in un comunicato -. La realizzazione di questi impegni è consultabile sul sito di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni. Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. L’iniziativa è coerente con i principi sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese».

Grande soddisfazione esprime il sindaco Emilio Magni: «Siamo davvero contenti che Poste Italiane ci abbia scelto per questa importante iniziativa – spiega -. Dimostra l’attenzione e la sensibilità che questa azienda ha nei confronti del territorio e dei piccoli comuni. È senza dubbio un evento che valorizza Cazzago Brabbia: un’iniziativa moderna che si inserisce nel solco della tradizione culturale del nostro paese. Importante anche la valorizzazione del sito palafitticolo, un bene Unesco che vogliamo diventi sempre più patrimonio di tutta l’umanità»

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Varese Centro in Viale Milano,11 negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 19 luglio e per i centoventi giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.