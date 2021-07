Il Circolo del PD di Tradate chiede ulteriori risorse per l’ospedale

“Più risorse per l’ospedale Galmarini”. La richiesta del PD a Regione Lombardia.

«La sanità lombarda sta vivendo da alcuni anni una crisi strutturale soprattutto per quanto riguarda i piccoli presidi locali – si afferma in una nota – L’ospedale Galmarini di Tradate purtroppo ne è un evidente esempio con tutte le difficoltà evidenziate sia da un punto di vista del personale sanitario che degli investimenti in infrastrutture e macchinari. Sono necessari investimenti e più risorse per l’ospedale Galmarini ed il Circolo del Partito Democratico di Tradate ha chiesto al consigliere regionale Astuti di farsi portavoce di questa istanza presso Regione Lombardia»

«In occasione della prossima sessione di bilancio del mese di luglio – prosegue la nota del PD di Tradate – verrà quindi presentato un emendamento alla missione 13, programma 5, titolo 2 che prevede, tra le altre cose, un incremento delle risorse a disposizione del Presidio Ospedaliero Tradate per ulteriori 700.000 euro da destinarsi all’acquisto di TAC e di nuovi arredi per le camere degenza pediatria. Siamo certi che questo tema sia particolarmente sentito a Tradate e nei comuni limitrofi e ringraziamo il nostro consigliere regionale per averne colto l’importanza. Ci auguriamo che anche le forze di centrodestra, che governano la Regione Lombardia da un quarto di secolo, abbiano la stessa sensibilità politica del Partito Democratico e accolgano questa nostra proposta».