Commissione Bilancio a Luino deserta, “consiglieri in ferie“

Trenta minuti di attesa, poi l’inevitabile decisione: «Sospendiamo».

La seduta della commissione consiliare Bilancio e Affari generali era in programma per le 18 di martedì, il 20 luglio ma è stata aggiornata a data da destinarsi per assenza della maggioranza dei componenti che non ha assicurato il numero legale per dare seguito ai lavori.

«I componenti assenti erano in ferie» ha specificato il presidente Fabrizio Luglio raggiunto al telefono da Varesenews, «abbiamo atteso 30 minuti ma non è stato possibile dare seguito ai lavori». Oltre al presidente della Commissione era presente anche il sindaco Enrico Bianchi.

Fra i punti all’ordine del giorno c’erano i conti del Comune: variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione, esame e rendiconto della gestione 2020 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. ma anche un punto importante quale l’esame del documento unico di programmazione del trienni 2022 – 2024, forse il documento più importante di un’amministrazione che unisce le voci di spesa alle decisioni politiche di medio termine.

I punti all’ordine del giorno erano strettamente collegati con quelli previsti nel prossimi consiglio comunale in programma il prossimo 23 luglio.