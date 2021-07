Danilo Gallinari alle Olimpiadi con l’Italia: prenderà il posto di Abass

A due giorni dalla clamorosa vittoria nel preolimpico di Belgrado (sulla Serbia padrona di casa) che ha dato all’Italia del basket la qualificazione per i Giochi di Tokyo, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha ufficializzato la lista dei 12 giocatori che voleranno in Giappone con addosso la canotta azzurra.

Una sola variazione nella rosa a disposizione dell’allenatore che vive a Gavirate: in gruppo rientra Danilo Gallinari che aveva saltato le partite di qualificazione perché impegnato fino a pochi giorni fa nei playoff della NBA. Il “Gallo” ha disputato infatti la finale di Conference con i suoi Atlanta Hawks, una serie persa 4-2 contro i Milwaukee Bucks che ora contenderanno il titolo ai Phoenix Suns. (nella foto: Gallinari ai Mondiali 2019 – FIBA)



Il giocatore lodigiano aveva però già dichiarato la propria disponibilità a giocare con la Nazionale qualora la squadra si fosse qualificata per Tokyo; Sacchetti ha accettato l’autocandidatura di Gallinari decidendo di non convocare Awudu Abass che, d’altro canto, al preolimpico aveva giocato una manciata di minuti. Del resto il campione italiano degli Hawks è un “pezzo da novanta” che nell’ultima stagione NBA ha fatto segnare 13,3 punti, 4,1 rimbalzi e il 40,6% dall’arco.

Alle Olimpiadi l’Italia dovrà affrontare un girone sulla carta equilibrato, contro Australia, Germania e Nigeria: le prime due di ogni raggruppamento e le due migliori terze passeranno ai quarti di finale. Si comincia all’alba (nostrana) del 25 luglio con Italia-Germania (ore 6,40) per proseguire alle 10,20 del 28 luglio con la sfida all’Australia e concludere alle 6,40 di sabato 31 con il match con i nigeriani.

La squadra di Sacchetti è quindi composta dai seguenti giocatori: