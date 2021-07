Doppia medaglia d’argento per Giuseppe Rosafio

Due buone prestazioni, che sono valse due belle medaglie d’argento. Giuseppe Rosafio, l’atleta non vedente di Saronno, è sceso in pista nel weekend del 3 e 4 luglio a Concesio (Brescia) per i Campionati Italiani Assoluti Fispes (Federazioni Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

Impegnato nei 100 e 200 metri, Rosafio ha conquistato due secondi posti. Sulla corta distanza il tempo è stato 13”47, mentre sui 200 ha chiuso con 28”37. A precederlo, in entrambe le occasioni, il giovanissimo classe 2006 Riccardo Dalla Mana.

«Sono felicissimo – commenta Rosafio – perché siamo riusciti ad abbassare quasi di mezzo secondo entrambi i tempi. C’è stato quindi un ottimo lavoro, sia da parte mia, sia da parte della mia guida Massimo Minorini. Però, giustamente ci sono dei giovani che stanno prendendo piede, si allenano tanto e seppur per pochissimo sono arrivati davanti. Vogliamo fare bene anche l’anno prossimo, vorremmo attaccare il record italiano indoor sui 200 metri. È il nostro obiettivo, pensiamo di riuscirci. Nelle gare open siamo sotto quel tempo, vediamo cosa ci permetteranno di fare le nuove leve, ma noi vogliamo fare tanto».