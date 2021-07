Eolo-Kometa giovanile e Alessandro Santaromita al Giro della Valle d’Aosta

Prende il via oggi – venerdì 16 luglio – una delle corse a tappe più quotata nel panorama giovanile internazionale, il Giro della Valle d’Aosta, che spesso e volentieri è stato trampolino di lancio per corridori di talento.

La gara, riservata agli Under 23, prevede come di consueto un menu a base di saliscendi che riempiranno i tre giorni di gara. Se la prima frazione è l’unica che non prevede l’arrivo in cima a una salita (partenza e arrivo a Pollein), le altre due costringeranno i concorrenti alla scalata per arrivare a Breuil-Cervinia sabato e a Cogne domenica. Breve, ma intenso, si potrebbe dire.

Alla corsa valdostana prenderà parte anche la formazione giovanile della Eolo-Kometa che per l’occasione ha convocato cinque corridori: si tratta degli spagnoli Alex Martin, Fernando Tercero e Alvaro Garcia e degli italiani Andrea Montoli e Davide Piganzoli (foto in alto). Quest’ultimo, valtellinese, è stato in primavera un bel protagonisti del Giro d’Italia U23, concluso in decima posizione assoluta e in quarta nella classifica dei giovani, avendo appena 19 anni.

In corsa ci sarà inoltre il varesino Alessandro Santaromita, cognome notissimo agli appassionati di ciclismo: suo papà è Mauro Antonio, professionista per oltre dieci stagioni tra gli anni Ottanta e Novanta e vincitore di un Giro del Trentino; suo zio invece è Ivan, ritiratosi da poco e campione italiano 2013. Santaromita Jr. gareggia per il Velo Club Mendrisio, è stato a sua volta molto attivo al Giro d’Italia baby e nel 2020 fu secondo al campionato italiano U23 dietro ad Aleotti. Per il corridore di Arcisate, classe 1999, potrebbero aprirsi presto le porte di una squadra professionistica.