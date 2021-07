Frontale a Luino su via Gorizia, auto distrutte

La pioggia, il vento e anche un incidente stradale in un martedì da dimenticare a Luino.

Attorno alle 13 si è verificato uno schianto frontale in via Gorizia, la strada nota come “del Cucco” dove due veicoli si sono scontrati.

Sul posto ha operato la polizia locale della città che ha registrato il sinistro, sembra senza conseguenze gravi per gli occupanti,

La strada è rimasta a lungo congestionata e poi il traffico è tornato normale.

Pesanti invece le conseguenze per i veicoli, che nella collisione sono andati completamente distrutti.