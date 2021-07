Di nuovo a Genova, vent’anni dopo, per “un altro mondo possibile”

C’era anche una rappresentanza di varesini a Genova il 20 luglio 2021 in piazza Alimonda per partecipare alla manifestazione di commemorazione per Carlo Giuliani, ucciso negli scontri di piazza di vent’anni fa, durante le contestazioni del G8.

«Qui c’è grande emozione, anche perché c’è tanta gente, almeno 3 mila persone, forse di più», racconta Stefano Bottelli che ieri era lì in corteo, come nel 2001 (qui la sua testimonianza), come Giovanni Ardemagni accanto a lui (qui la sua testimonianza) per “un altro mondo possibile”. Slogan di allora ricordato dagli striscioni dei manifestanti vent’anni dopo le contestazioni contro il G8 anche da Vittorio Agnoletto, sul palco assieme a Giuliano Giuliani a chiedere giustizia, democrazia e lotta per la verità.

Dal palco anche alcuni interventi musicali: dopo un piccolo cameo di Manu Chao con Cisco (ex Modena city Ramblers) che insieme hanno cantato Bella ciao e Clandestino anche la band varesina di Renato Franchi e l’orchestrina del suonatore Jones, applauditissima.